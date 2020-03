Coronavirus: Sala, 'sperimentiamo a Milano tracciamento digitale'

28 marzo 2020 a

a

a

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Sperimentare a Milano le app per il tracciamento digitale per il contenimento della diffusione del coronavirus. E' quanto propone il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un'intervista al Corriere della Sera. Sala si dice favorevole alle applicazioni per il tracciamento delle persone, "a condizione che si trovi la formula per normarla temporaneamente. Va bene, ma per un periodo definito. Ho studiato ciò che è stato fatto in Cina e in Corea del Sud. Oggettivamente vale la pena di pensarci".

Per il sindaco di Milano "se so che muovendomi vado in una zona dove il contagio è più alto, magari ci penso due volte prima di andarci. Al contrario se riscontro la mia positività permetto a chi mi ha incontrato recentemente di stare all'erta. Non ho nessun problema a cedere il mio spazio di privacy".

E Milano potrebbe essere la città dove sperimentare il tracciamento digitale "perché i milanesi sono quelli che tradizionalmente si muovono in maniere più frenetica. Sarebbe utile e interessante che il governo sperimentasse questa possibilità su Milano".