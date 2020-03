Coronavirus: attestati di solidarietà e aiuti all'Asp di Catania

28 marzo 2020 a

Palermo, 28 mar. (Adnkronos) - Sono numerose le attestazioni di solidarietà per i servizi sanitari che si stanno registrando in questi giorni nei confronti dell'Asp di Catania. La Direzione Strategica dell'Asp di Catania, in questo momento di emergenza sanitaria, "avverte il dovere di ringraziare, per la sensibilità espressa e la concreta attenzione agli operatori, quanti - enti, cittadini e imprese - hanno messo a disposizione o donato dei Dispositivi di protezione (DPI) per il personale (medici, infermieri, oss…)".

"I dispositivi donati sono tutti corredati dalle relative certificazioni e rappresentano presidio di tutela per gli operatori e per i pazienti assistiti - spiega il direttore sanitario dell'Asp di Catania, Antonino Rapisarda -. In mancanza delle certificazioni obbligatorie per legge nessun dispositivo potrà essere acquisito. Tanto più le mascherine prodotte in casa o prive dei requisiti normativi, la cui produzione, da parte di privati cittadini o associazioni, spesso si apprende dalla stampa".