Coronavirus: sindaco Gottolengo, 'produciamo mascherine e le mettiamo in buca lettere'

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Ha organizzato una task force per produrre mascherine e consegnarle alla popolazione nel pieno dell'emergenza coronavirus. E, con un gruppo di volontari, le ha distribuite casa per casa, depositandole nelle cassette per le lettere con le istruzioni per igienizzarle. L'ideatore dell'iniziativa, gratuita, è Giacomo Massa, sindaco di Gottolengo, comune di poco più di 5mila abitanti in provincia di Brescia. A Il Tempo Massa racconta che "nel nostro Comune non c'erano mascherine, non le abbiamo ricevute, ed era urgente trovare una soluzione per contribuire a proteggere i nostri cittadini. E quindi ho fatto lavorare l'ingegno, poi ho trovato un accordo con due aziende tessili del territorio", la Tappezzeria Rizzi e la Iso Conf, che "hanno riconvertito parte della loro linea di produzione per sfornare mascherine in tessuto non tessuto".

Poi i volontari della Protezione Civile e alcuni studenti hanno girato le strade e tutti i palazzi di Gottolengo e hanno depositato nelle cassette delle lettere di ogni famiglia un kit con cinque mascherine, con una lettere del primo cittadino per spiegare come igienizzare i dispositivi. Alla distribuzione, riporta Il Tempo, è associata anche una campagna social comunale, con delle grafiche su come igienizzare le mani e maneggiare le mascherine. "Le aziende hanno donato al Comune questa tranche di oltre 20mila mascherine. Poi però la Cassa Padana si è offerta di sostenere un eventuale riconversione, in prospettiva, delle loro linee produttive" per metterle in commercio, spiega il giovane sindaco, alla guida una civica di centrodestra e militante di 'Cambiamo!', il movimento di Giovanni Toti.

A Gottolengo "abbiamo 36 contagiati, circa 90 persone in quarantena obbligatoria, 9 morti purtroppo", continua Massa, che ha dovuto presenziare lui alle esequie di tre persone uccise dal virus perché i familiari erano bloccati a casa dalla quarantena. "Non potevo lasciarli soli per l'ultimo saluto", dice. Il contagio, oltre alle persone, colpirà anche l'economia. "Sarà dura, ma dobbiamo puntare sull' agroalimentare, sulla peculiarità del nostro territorio", conclude Massa.