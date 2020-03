Milano: due incendi in appartamento, un ferito

28 marzo 2020 a

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Un incendio è scoppiato questa mattina in un appartamento a Segrate, in provincia di Milano, nel quartiere di Rovagnasco. Una donna di 48 anni è rimasta coinvolta ed è rimasta ferita in modo lieve, riferisce l'Areu. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

A Milano, invece, poco dopo le 7 di mattina un incendio è scoppiato in un palazzo in viale Zara. Le fiamme hanno coinvolto il quinto e il sesto piano dello stabile, ma non hanno provocato feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.