Pavia: sorpreso con oltre 300 grammi di marijuana, denunciato

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - E' stato fermato dai carabinieri a bordo della propria auto a Casorate Primo, in provincia di Pavia, nel corso dei controlli per verificare il rispetto dei provvedimenti contro la diffusione del coronavirus. E nel corso di una perquisizione domiciliare i militari hanno trovato, nascosti in una scatola di scarpe, oltre 300 grammi di marijuana. L'uomo, un giovane di 23 anni del posto, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.