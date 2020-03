Coronavirus: barbiere di fiducia di Mattarella, 'Appena torna a Palermo gli sistemo i capelli' (4)

28 marzo 2020 a

(Adnkronos) - Ma quale sarà la prima cosa che gli dirà non appena il Presidente Mattarella tornerà a Palermo e lo chiamerà per farsi fare tagliare i capelli? "Che sono molto felice che mi abbia aspettato per un taglio di capelli. Sa, non è l'unico. Ci sono molti clienti che mi aspettano anche tre mesi. Adesso tocca aspettare anche al Capo dello Stato...".

E poi chiosa: "In questi giorni sto molto davanti alla tv e vedo tutte queste presentatrici o giornaliste con i capelli un po' disordinati, diciamo scombinati. Si nota l'assenza del parrucchiere. Questo fa capire che anche noi barbieri o parrucchieri abbiamo un nostro piccolo ruolo importante. Se restiamo fermi anche questo è un danno per tutti. Ma passerà. Speriamo presto".