Coronavirus: barbiere di fiducia di Mattarella, 'Appena torna a Palermo gli sistemo i capelli' (3)

28 marzo 2020

(Adnkronos) - "Io sono sempre stato molto amato - dice - sono in tanti a volersi fare barba e capelli solo da me" E con orgoglio annuncia: "Sì, sono stagionato ma anche molto ricercato da tanta gente che vuole farsi tagliare i capelli solo da me". Ricordando che nel suo salone "non si usano le macchinette, ma solo le forbici, come si faceva un tempo". In questo periodo non esce di casa per il coronavirus. Neanche a fare la spesa. "Alla mia età è pericoloso - dice - Sono sposato da 53 anni con mia moglie e ci amiamo come il primo giorno. Dobbiamo evitare di correre incontro a rischi per il contagio. Quindi preferisco restare in casa. Tanto deve finire. Non può durare per sempre questa quarantena...".

Poi ricorda che "il taglio del Presidente della Repubblica è sempre lo stesso", da oltre venti anni. "Non cambia niente - spiega Franco Alfonso - Mattarella è una persona molto tradizionale, come lo sono io". "Mattarella ha i capelli di un bianco candido. Io gli faccio solo lo shampoo, il taglio e poi li sistemo con il phon".