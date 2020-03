Bergamo: spaccia cocaina in bicicletta, arrestato

28 marzo 2020 a

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Un uomo di 30 anni, palestinese e irregolare sul territorio italiano, è stata arrestato dai carabinieri a Sorisole, in provincia di Bergamo, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato dai militari mentre era in sella a una bicicletta su una pista ciclabile del paese, dopo aver ceduto qualcosa a un altro uomo. Il 30enne è stato trovato in possesso di 18 dosi di cocaina per un totale di circa 18 grammi e di 215 in contanti, mentre l'acquirente ha consegnato altri 2,3 grammi di cocaina. L'uomo è stato portato nel carcere di Bergamo.