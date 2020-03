Coronavirus: Sala lancia battaglia del pennarello, 'vendere articoli cartoleria in supermercati'

28 marzo 2020 a

a

a

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - "Stamattina ho ufficialmente lanciato la 'battaglia del pennarello'. Molte mamme mi hanno segnalato che nei supermercati non si trovano articoli di cartoleria, come pennarelli e quaderni, per loro fondamentali per far studiare i loro ragazzi. Non si trovano perché non sono considerati articoli essenziali secondo l decreto del governo. Ma lo sono". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video su Facebook. "Per cui ne ho parlato con il prefetto e il governo. Speriamo che la risolvano in fretta, magari senza aspettare un consiglio dei ministri", ha aggiunto.