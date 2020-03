Milano: condannato a 8 anni di carcere per truffa in Zimbabwe, arrestato

28 marzo 2020 a

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano un uomo di 41 anni, condannato a otto anni di reclusione per truffa in Zimbabwe. L'uomo, colpito da un mandato di arresto internazionale, nel 2011 era stato condannato dal Tribunale di Harare, nello Zimbabwe, a otto anni di reclusione perché, in qualità di rappresentante di una Ong italiana, tra il 2010 e il 2011 aveva raccolto la somma di 200mila dollari, utilizzandola per scopi personali. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Milano, con la collaborazione dell'Interpol di Roma, hanno rintracciato il 41enne all'interno di un hotel di via Passarella, in pieno centro a Milano, dopo una segnalazione telematica 'Alert alloggiati'.