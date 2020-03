28 marzo 2020 a

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Dalla settimana prossima quindici medici polacchi saranno operativi agli Spedali Civili di Brescia "a supporto della struttura che, in queste settimane, e' fortemente sotto pressione". Lo fa sapere Giulio Gallera, assessore al Welfare, in una nota. "Questa operazione - ha specificato Gallera - e' stata possibile grazie agli ottimi rapporti instaurati con il corpo consolare presente in Lombardia".