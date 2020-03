Università: Papa Francesco riceve rettore Cattolica, invito a centenario

28 marzo 2020 a

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Questa mattina il rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Franco Anelli, è stato ricevuto in Udienza da Papa Francesco. "Un lungo e cordiale colloquio nel corso del quale il rettore della Cattolica ha informato il Santo Padre di tutte le attività che nell'emergenza Covid-19 l'Ateneo ha messo in opera sul piano didattico per assicurare agli studenti di tutte le sedi (Milano, Brescia, Piacenza, Cremona e Roma), così duramente colpite, le migliori risorse per garantire il regolare svolgimento dell'attività formativa attraverso l'e-learning", spiega una nota. Il rettore, che ha invitato il Papa a Milano alle celebrazioni del centenario dell'Università il prossimo anno, ha informato il pontefice sulle attività sanitarie che vedono impegnati nella sede di Roma anche gli specializzandi della facoltà di Medicina e chirurgia. "Con la guida dei loro docenti prestano senza risparmio la loro opera per l'assistenza ai pazienti colpiti da Coronavirus presso le strutture dedicate del Policlinico Gemelli e del Columbus Covid-2 Hospital".