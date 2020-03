29 marzo 2020 a

Palermo, 29 mar. (Adnkronos) - "In regime ordinario abbiamo 411 posti di terapia intensiva in Sicilia e pensiamo di poterne allestire altre 500 almeno". Così il governatore siciliano Nello Musumeci a Sky Tg24. "Abbiamo già convertito reparti di ospedali pubblici - aggiunge - e stiamo lavorando anche peri posti letto di pazienti positivi senza rianimazione. Stiamo lavorando per dare serenità alla gente".