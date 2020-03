Coronavirus: Sala, 'distribuiamo soldi governo appena arrivano'

29 marzo 2020 a

Milano, 29 mar. (Adnkronos) - "Ieri sera il governo ha deciso nuovi aiuti per le famiglie e i Comuni. Quello che arriverà in più sono 400 milioni di euro da suddividere fra i Comuni italiani in base al numero di abitanti e alle famiglie che ne hanno più bisogno. Non so quanti ne arriveranno a Milano, spero di saperlo domani. Ma appena arriveranno verranno distribuiti". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video su Facebook.