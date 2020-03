Coronavirus: Sala, 'a Milano poche mascherine, ci stiamo attrezzando'

29 marzo 2020 a

a

a

Milano, 29 mar. (Adnkronos) - Anche quando si ripartirà dopo la fine dell'emergenza coronavirus "le mascherine saranno assolutamente necessarie. Le mascherine dovrebbero arrivare tramite un flusso dal governo, alle Regioni e alla Protezione Civile. Senza far polemica, ne arrivano veramente poche. Il Comune di Milano si sta attrezzando per comprarle, molte ne sta ricevendo in regalo e abbiamo uno stock discreto, ma dobbiamo andare avanti". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video su Facebook.

Sala ha poi annunciato che "parte in settimana un nuovo giro di distribuzione delle mascherine ai medici di base e questa volta lo estendiamo ai medici della Città metropolitana, al nostro personale di Atm e Amsa. Poi andremo su chi è comunque in servizio per la città, come edicolanti, tassisti, ai negozi, ai rider e alle famiglie a cui già portiamo a casa la spesa e i pasti".