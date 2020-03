Coronavirus: a Milano controllate oltre 8mila persone, 206 multate

29 marzo 2020 a

Milano, 29 mar. (Adnkronos) - Sono 8.351 le persone controllate ieri dalle forze dell'ordine nella provincia di Milano e 206 quelle sanzionate per violazione delle misure per il contenimento del contagio da coronavirus. Inoltre, si spiega dalla Prefettura di Milano, cinque persone sono state denunciate per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 4.154. I titolari di quattro negozi sono stati denunciati, mentre è stata disposta la chiusura provvisoria di un esercizio.