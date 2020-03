Coronavirus: arcivescovo Milano, 'impressionano numeri dei morti'

29 marzo 2020 a

Milano, 29 mar. (Adnkronos) - "Avevamo immaginato un'altra Pasqua". Si apre così il messaggio di speranza che l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha inviato alla diocesi. "Noi, vivi, sani, impegnati in molte cose siamo abituati a pensare alla morte come a un evento così lontano, così estraneo, così riservato ad altri: ci sembra persino un'espressione di cattivo gusto quando si insinua l'idea che possa riguardare anche noi, e proprio adesso. Io non so quante siano le persone che muoiono a Milano nei tempi 'normali'. Adesso però i numeri impressionano, anche perché tra quei numeri c'è sempre qualcuno che conosco".

La morte "è diventata vicina, interessa le persone che mi sono care, i confratelli, le presenze quotidiane negli ambienti del lavoro, del riposo, continua l'arcivescovo di Milano. "Quando irrompe il nemico che blocca tutto, che paralizza la città, che entra in casa con quella febbre che non vuol passare, allora le certezze vacillano, e il verdetto del termometro diventa più importante dell'indice della Borsa". Davanti a tutto questo "l'unica roccia alla quale appoggiarsi può essere solo chi ha vinto la morte".