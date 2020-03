29 marzo 2020 a

Milano, 29 mar. (Adnkronos) - "Lasciatemi scherzare. Ieri con un blitz a sorpresa abbiamo vinto la 'battaglia dei pennarelli' o per lo meno stiamo aspettando la conferma ufficiale". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video su Facebook, sull'appello lanciato per permettere ai supermercati di vendere i prodotti di cartoleria.