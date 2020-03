Coronavirus: in Sicilia 1.330 positivi e 65 guariti

29 marzo 2020 a

a

a

Palermo, 29 mar. (Adnkronos) - Dall'inizio dei controlli, in Sicilia, i tamponi effettuati sono stati 13.814. Di questi sono risultati positivi 1.460 (+101 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.330 persone (+88). Sono ricoverati 522 pazienti (+10 rispetto a ieri), di cui 71 in terapia intensiva (uguale), mentre 808 (+67) sono in isolamento domiciliare, 65 guariti (+5) e 65 deceduti (+8). Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.