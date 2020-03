29 marzo 2020 a

a

a

Palermo, 29 mar. (Adnkronos) - "Qua ci sono i nuovi poveri del coronavirus, sono le partite Iva, i professionisti". Così il sindaco di Messina Cateno De Luca a Non è l'Arena. "Abbiamo fatto un piano, abbiamo una liquidità di cash di 120 milioni - dice - non come quelli annunciati dal Governo".