Coronavirus: Sala, 'governo faccia scelte più coraggiose, deve salvare imprese'

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - L'Italia ha varato un pacchetto da 25 miliardi di euro e forse arriverà a 50-100 per scongiurare l'emergenza economica dopo quella sanitaria da coronavirus ma "il rischio" è quello un collasso produttivo per le persone che si ritroveranno le aziende chiuse. Lo sostiene il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un'intervista al quotidiano La Stampa.

"Lo vedo da un territorio come Milano che fino a ieri era la locomotiva di Italia e che dovrà tornare ad esserlo, perché, mi permetta di dirlo senza arroganza, non vi sono alternative. Se la ripresa non partirà da Milano, da dove partirà? Il tessuto milanese non è fatto da 4-5 grandi aziende ed un paio di grandi banche: è molto esteso, vasto, ramificato. E dunque necessita di risorse finanziarie, ricorso al credito, fiducia, per poter ripartire", spiega il primo cittadino. "Milano sarà l'area-test del rilancio. Servono scelte più incisive e coraggiose da parte del governo, le cui azioni su questo fronte finora sono state piccola cosa. Questo è il momento in cui bisogna andare avanti".

Sala è "molto" preoccupato per l'emergenza ordine pubblico al Sud "perché si tratta di un territorio più debole dove la povertà è più profonda. È la cartina tornasole delle tensioni sociali che ci saranno e dovremo gestire". Il primo cittadino di Milano, inoltre, dà "totalmente ragione" a Mario Draghi secondo il quale bisogna aiutare le aziende a non chiudere "perché è da qui che bisogna ripartire. È dal sostegno alle imprese che deve ripartire l' azione del governo. Poi i sindaci si occuperanno del welfare cittadino e di rimodulare i servizi, ma il compito dello Stato è salvare le imprese perché è così che si salva il lavoro".