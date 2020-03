30 marzo 2020 a

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - "Sono stato in Fiera a vedere il nuovo ospedale con l'arcivescovo, che ha benedetto la fine dei lavori. Ci tenevo oggi a ringraziare la Regione e Fondazione Fiera Milano per lo sforzo che hanno fatto, il team di Bertolaso e ora il Policlinico che lo prenderà in gestione". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video postato su Facebook.