Coronavirus: F. Sala, 'ieri in Lombardia mobilità ridotta al 24%'

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - In Lombardia il dato di sulla mobilità registrato ieri “è del 24% rispetto a un giorno normale, calcolando anche il fatto che abbiamo avuto un'ora in meno per l'ora legale. È un dato molto basso, la domenica precedente avevamo il 26% e i dati vedono una riduzione di 1-2 punti sistematicamente, anche nei giorni feriali. Questo ci fa dire che le misure stanno funzionando e la gente sta rispondendo". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, a Sky Tg24.

"Un punto percentuale -ha continuato- significa qualche decina di migliaia di persone. I controlli hanno aiutato moltissimo perché non tutti sono coscienziosi, non tutti hanno capito quanto sia importante l'isolamento sociale e che mantenere un isolamento il più possibile è l'unica vera arma scientifica per combattere il virus”.