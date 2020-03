Coronavirus: F. Sala, 'se arriva ok respiratore veloce da produrre in Lombardia'

30 marzo 2020 a

a

a

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - "Il professor Cristiano Galbiati della Princetown University, che è qui in Italia, insieme all'azienda Ellemaster, ha messo insieme un prototipo di respiratore che è molto veloce da produrre. L'abbiamo testato ieri all'ospedale San Gerardo di Monza assieme all'università Bicocca, in questo momento sono collegati a questo progetto cento scienziati di tutto il mondo. Sta per essere ingegnerizzato, cioè si stanno prendendo tutti i componenti per costruire questo nuovo tipo di respiratore". Così a Sky Tg24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala interviene sul'emergenza coronavirus.

"Se la cosa tra due giorni avrà l'ok, potranno produrlo qui per la Lombardia, l'Italia e in ogni parte del mondo per dare una velocità a terapie intensive e Cpap, perché serve per l'una e per l'altro", conclude.