Coronavirus: Prefettura Milano, 5783 controlli ieri, 173 provvedimenti

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - Sono 5783 complessivamente i controlli effettuati ieri, domenica 29 marzo, dalle forze dell'ordine nell'ambito delle misure realizzate per contenere il contagio da coronavirus. Lo rende noto la Prefettura di Milano. In particolare le persone controllate risultano 4754, di cui 168 sanzionate per violazione dell'ex articolo 650, una per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale. Dal punto di vista degli esercizi commerciali i controlli hanno riguardato 1029 negozi, quattro i titolari denunciati per violazione delle norme ex articolo 4.