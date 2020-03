Como: rubano cane e cellulare a minori, due in manette

30 marzo 2020 a

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - Un marsupio contenente un telefono cellulare e un cane. E' il bottino che è costato l'arresto per rapina aggravata a due ragazzi di 21 anni, uno di origine marocchina e uno di origine romena, entrambi già noti per reati contro il patrimonio bloccati ieri pomeriggio, domenica 29 marzo, dagli uomini delle Volanti della questura di Como.

Le vittime hanno raccontato agli agenti di essere stati aggrediti in due diversi momenti: prima in via Cesare Cantù, sotto la minaccia di un coltello, uno dei minori ha consegnato il marsupio di marca con all'interno il cellulare e l'abbonamento ai mezzi pubblici, poi in via Cattaneo uno degli rapinatori non riuscendo a impossessarsi dell'altro cellulare si è preso il cane al guinzaglio.

I due fuggitivi sono stati fermati e trovati in possesso del coltello, del cellulare e del cane. Per loro si sono aperte le porte della casa circondariale del Bassone.