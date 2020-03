Coronavirus: Fontana, 'da Regione 16 mln a famiglie, per mutui e pc scuola'

30 marzo 2020 a

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - Nel pomeriggio in Regione Lombardia ci sarà una riunione di Giunta per destinare 16 milioni di euro, risorse regionali, a favore di famiglie bisognose, in particolare "a sostegno del pagamento del mutuo per la prima casa e l'acquisto di materiale tecnologico, come la possibilità per i ragazzi di comprare un computer per seguire le lezioni online", spiega il presidente della Regione Lombardia nel punto stampa quotidiano sull'emergenza coronavirus.

Il governatore ha ricordato, parlando con i giornalisti, la benedizione di oggi dell'ospedale in Fiera e le parole dell'arcivescovo Mario Delpini che ha fatto un "intervento molto bello e partecipato" sottolineando "l'intraprendenza e la capacita di reagire sempre dei lombardi". L'ospedale sarà inaugurato domani. Fontana ha ringraziato anche la presidente del Senato Elisabetta Casellati per la "lettera molto bella" spedita proprio per sottolineare l'opera realizzata.