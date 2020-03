Coronavirus: nasce 'Retail together', iniziativa a sostegno aziende in difficoltà

30 marzo 2020 a

Roma, 30 mar. (Labitalia) - Per sostenere il tessuto imprenditoriale messo in difficoltà dalla pandemia di Covid-19, Retex, azienda leader sul fronte dell'innovazione tecnologica per il retail, insieme con Arad.Digital, boutique di consulenza strategica focalizzata su e-commerce e omnicanalità in ambito retail, lancia il progetto 'Retail Together', che per le prossime settimane metterà a disposizione gratuitamente di Ceo e top manager delle aziende italiane un pool di 20 esperti in specifiche aree di business per una consulenza finalizzata a individuare possibili strategie per affrontare la crisi, secondo specifiche modalità spiegate nel sito dedicato. “Vogliamo offrire attraverso il progetto 'Together' - commenta Fausto Caprini, amministratore delegato di Retex - un nostro contributo per sostenere le aziende italiane del retail che attraversano questo momento di grossa difficoltà per l'emergenza Coronavirus. Retex da dieci anni porta con successo l'innovazione tecnologica nel retail nei settori che meglio rappresentano il made in Italy, aiutando le imprese nel loro business domestico e internazionale".

"Uno dei valori di Arad.Digital - commenta Maria Laura Albini, partner di Arad.Digital - è l'inclusività, perché nata con l'idea di mettere a disposizione delle aziende la competenza di esperti provenienti dal mondo dell'impresa. Il progetto 'Retail Together' nasce dal desiderio di tutti i professionisti del nostro network di dare il proprio contributo al Paese, sia per trovare risposte nell'immediato, sia per sfruttare questo momento come un'opportunità per ripensare le attuali logiche operative e ripartire domani più forti di prima".

I professionisti di Retex e di Arad.Digital hanno una solida esperienza in ambito retail nei settori Fashion, Food&Beverage, Gdo, Beauty, Hospitality e Design. Tramite il portale dedicato www.retailtogether.it sarà possibile prenotare un appuntamento scegliendo una tra le otto macro-aeree tematiche che si desidera approfondire: corporate, retail, cross channels, product, e-commerce, operations e technology strategy, insieme a internationalization strategy dedicata al business nel mercato cinese. Basterà descrivere l'ambito di interesse e si verrà messi in contatto con l'esperto più adatto a fornire un'opinione qualificata in merito. Il progetto rientrerà nel novero di prodotti e soluzioni tecnologiche presenti sul sito solidarietadigitale.agid.gov.it del ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, realizzato con il supporto tecnico dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che imprese e associazioni italiane hanno messo a disposizione di utenti e aziende a titolo gratuito per ridurre l'impatto sociale ed economico del Coronavirus.