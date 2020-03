Coronavirus: Lombardia, valutazione di oltre 100 test su anticorpi per verificare infezione (2)

30 marzo 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Gli esperti, per questa ricerca, potranno disporre e andranno ad approfondire le analisi sul siero di pazienti ricoverati, dimessi e tolti dalla quarantena perché negativi, oltre a quelli risalenti agli anni precedenti, durante i quali l'infezione ancora non era in circolo.

“La ricerca scientifica procederà di pari passo all'immane sforzo che stiamo compiendo per l'assistenza ospedaliera e domiciliare – concludono Fontana e Gallera – al fine di poter disporre di strumenti diagnostici ad ampio raggio e per rilasciare alla comunità internazionale il maggior numero possibile di informazioni, per il presente e per il futuro, utili a debellare questo nemico invisibile”.