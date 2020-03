Coronavirus: Pazzali (Fiera), 'grazie a Delpini a nome di tutti'

30 marzo 2020 a

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - "Dal più profondo del cuore esprimo un grandissimo sentimento di gratitudine nei confronti di Monsignor Mario Delpini", che oggi ha benedetto l'ospedale covid nato in Fiera per far fronte all'emergenza coronavirus. E' quanto ha detto Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, a proposito della benedizione. "Lo faccio a nome di tutti quanti da settimane stanno lavorando senza sosta per la realizzazione dell'ospedale di Fiera Milano. "Monsignor Delpini - ha spiegato ancora - ha colto lo spirito di collaborazione reciproca che ha contraddistinto il nostro operare. A proposito dell'elogio della generosità cui ha fatto riferimento l'Arcivescovo, è indubbio che senza quella non avremmo potuto fare nulla. Non mi riferisco solo alla generosità di chi ha donato le somme utili al nostro lavoro. Ma anche a quella di chi da giorni non fa altro che lavorare per mettere al servizio dell'intero Paese una struttura che crediamo e speriamo possa fare da diga all'avanzata del Coronavirus".