Coronavirus: parroco Salemi, 'preghiera in tv? niente di scandaloso ma no strumentalizzazioni'

Palermo, 30 mar. (Adnkronos) - – "Ogni strumentalizzazione politica della fede va condannata, ma ogni manifestazione pubblica, soprattutto quando ci si misura con una situazione difficile come quella che stiamo vivendo, è legittima". A dirlo all'Adnkronos è don Vito Saladino, parroco di Salemi (Trapani), una delle quattro zone rosse siciliane, all'indomani della preghiera congiunta per le vittime del Covid-19 del leader della Lega, Matteo Salvini, e di Barbara D'Urso andata in scena durante la puntata di ‘Live-Non è la D'Urso'. Il caso specifico don Saladino preferisce non commentarlo "sia perché non ho visto la trasmissione – puntualizza – sia perché non voglio entrare in bagarre politiche che non mi interessano e non mi competono". Anche perché, sottolinea "penso che i sacerdoti farebbero bene a tenersi lontani dalla politica intesa in senso partitico, di qualsiasi orientamento sia". Una cosa, però, ci tiene a sottolinearla.

"La programmazione di messe in tv è stata ampliata – dice -, segno che si avverte l'esigenza di aprirsi all'esperienza della preghiera. Non credo ci sia nulla di scandaloso in un momento di preghiera in televisione, soprattutto se viene fatto nel nome delle vittime e dei loro familiari". Vittime, ricorda il sacerdote, "morte sole, senza l'affetto dei propri cari che, a loro volta non hanno potuto neppure metabolizzare il lutto con la celebrazione dei funerali". Per don Saladino "in tanti oggi cercano anche nella televisione un po' di conforto e di consolazione. Non mi stupisce e non mi scandalizza. Ritengo che questo sia un momento talmente difficile, talmente grave per l'intera nazione, che suscita così tante preoccupazioni e paure che meno si polemizza meglio è. Le discussioni – conclude – rimandiamole a dopo, questo non è il momento delle divisioni e delle polemiche".