Coronavirus: morte 2 donne nel Messinese, da inizio emergenza 17 decessi in città e provincia

Palermo, 30 mar. (Adnkronos) - Una donna di 89 anni, con patologie pregresse, è deceduta al Policlinico ‘G. Martino' di Messina per insufficienza cardiorespiratoria. La paziente era risultata positiva al Covid-19. Un altro decesso si è verificato all'ospedale ‘Cutroni Zodda' di Barcellona Pozzo di Gotto, dove è morta una donna di 92 anni, pure lei con patologie pregresse e positiva al Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza sono 17 in totale i decessi di persone affette da Coronavirus in città e provincia: 12 presso il Policlinico 'G. Martino' di Messina, uno presso l'ospedale 'Papardo' di Messina, uno presso una casa di cura privata di Messina e 3 presso l'ospedale 'Cutroni Zodda' di Barcellona.