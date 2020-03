Coronavirus: questore Bergamo, 'ho avuto paura per il Covid, siamo la prima linea del Piave' (3)

31 marzo 2020 a

(Adnkronos) - E ricorda gli ultimi dati, di ieri sera: "A Bergamo e provincia abbiamo avuto 1.969 morti, un numero enorme". E aggiunge: "Fin quando avremo un solo morto non avremo concluso questo lungo percorso". Nella provincia sono oltre 8.600 i contagi e muoiono dalle 90 alle cento persone "al giorno, un numero considerevole, una situazione di grande tristezza - dice - io sono qui da un anno e ho conosciuto diverse vittime. A partire dal cappellano della Polizia penitenziaria, don Fausto. Oppure dei poliziotti in quiescenza. Tanti miei ragazzi hanno perso la mamma o il papà. E' una situazione davvero difficile. Ma noi ci siamo, la Polizia di Stato sta rispondendo in maniera encomiabile".

Ma come procedono i controlli nel territorio? "Qualche imbecille c'è sempre - dice Maurizio Auriemma - L'altro giorno la Polfer ha denunciato un uomo, alla stazione, che si era inventato un 'lavoro'. Vendeva caffè caldo ai lavoratori in stazione. E' stato identificato e denunciato. Oppure c'è quello che esce anche tre volte in un giorno e fa finta di andare a fare la spesa portandosi dietro la borsa della spesa, sempre vuota". "Però il grosso della popolazione risponde e ha risposto bene, in giro c'è pochissima gente - dice il questore Auriemma - E sui volti di quelli che si vedono in giro si legge un velo di tristezza. E' palpabile".