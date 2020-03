Coronavirus: questore Bergamo, 'ho avuto paura per il Covid, siamo la prima linea del Piave' (5)

31 marzo 2020 a

(Adnkronos) - Ricorda poi che "da quando ci sono i controlli sono drasticamente diminuiti i reati", spiega. "Sono calati dell'80 per cento". Parlando dell'allarme lanciato dall'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha parlato di un "mercato nero delle bombole di ossigeno vuote" il Questore spiega:"Non abbiamo avuto alcuna segnalazione in merito, cercheremo di capirne di più". E ci tiene a concludere con un messaggio di ottimismo: "Ce la faremo e ce la stiamo facendo, il personale sta lavorando in maniera eccellente. E anche da parte dei cittadini abbiamo degli attestati di stima". Un ultimo invito: "Restate a casa!".