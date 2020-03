Coronavirus: Regione Lombardia avvia 'CercaCovid', app monitora contagi (2)

31 marzo 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Le domande più specifiche sul coronavirus riguardano se si hanno avuto contatti, nelle ultime due settimane, con persone risultate positive, se il gusto e l'olfatto risultano alterati, se si ha la tosse, qual è la propria temperatura, se si avvertono dolori muscolari, senso di stanchezza o se si ha avuto la congiuntivite. I dati restituiranno uno spaccato del livello di sviluppo del contagio in Lombardia e la distribuzione territoriale dei casi di positività. L'invito a partecipare, per rispondere servono pochi minuti, è rivolto a tutti anche a chi non presenta alcun sintomo. "Grazie. Il tuo aiuto è prezioso e le informazioni che ci hai inviato ci aiutano a contrastare il virus", è il messaggio finale per chi arriva fino in fondo.