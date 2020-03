Coronavirus: Arcuri, 'nei prossimi giorni mascherine anche a farmacisti

31 marzo 2020 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo inviato, su impulso fermo del ministro della Salute, il primo stock" di mascherine con filtri protettivi " ffp2, ffp3 ai medici e abbiamo in programma nei prossimi giorni di distribuirle anche ai farmacisti". Lo ha detto il commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa rispondendo a una domanda sul tema. "Noi non siamo gli unici a fornire questi dispositivi ai territori, stiamo svolgendo un'azione concorrente e qualche volta suppletiva a quella che svolgono anche la amministrazioni regionali", ha aggiunto.