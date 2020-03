Coronavirus: Aib lancia campagna #iopagoifornitori

31 marzo 2020 a

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Ha preso il via la campagna di comunicazione #iopagoifornitori, promossa dall'Associazione Industriale Bresciana e creata da Alfredo Rabaiotti, titolare di Becom. L'obiettivo, si spiega da Aib, è stimolare le imprese del sistema economico bresciano, che ritengono di aderire volontariamente all'iniziativa, a rispettare i termini di pagamento pattuiti con i fornitori, nonostante le difficoltà legate alla situazione del Coronavirus e, più in generale, a diffondere prassi trasparenti ed efficienti.

“Il sistema economico bresciano si sta muovendo in una situazione fortemente influenzata dalla diffusione del Coronavirus e dai conseguenti provvedimenti che hanno determinato il blocco per numerose realtà, ma anche per intere filiere", commenta Giuseppe Pasini, presidente dell'Associazione Industriale Bresciana.