Coronavirus: Aib lancia campagna #iopagoifornitori (2)

31 marzo 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Nonostante ciò, Aib ha avviato un dialogo costante con il sistema bancario per garantire una serie di strumenti finanziari che possano garantire alle aziende la necessaria liquidità. Si tratta di un tema fondamentale, per le imprese e per le famiglie. È indubbiamente apprezzabile leggere di imprenditori in grado di rispettare le scadenze dei pagamenti, o che addirittura li anticipano. Sono certo che a Brescia chi è nelle condizioni di farlo, senz'altro lo farà, responsabilmente, per contribuire affinché tutta la filiera in cui opera rimanga sana".

Il manifesto intende, inoltre, richiamare la Pubblica Amministrazione alle proprie responsabilità, invitandola in questa fase di criticità a onorare i propri pagamenti verso tutti i propri fornitori.