31 marzo 2020 a

a

a

Palermo, 31 mar. (Adnkronos) - "Nessuno ha mai pensato di militarizzare la Sicilia, come ha detto qualcuno in malafede. Ho solo ritenuto che per la nostra regione si dovessero adottare le stesse cautele della Campania per controllare il territorio". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo in aula all'Ars.