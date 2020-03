Coronavirus: Guerra (Anci Lombardia), 'da sindaci grande catena solidarietà'

31 marzo 2020 a

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - “Desidero ringraziare di cuore tutti i sindaci lombardi che oggi, raccogliendo l'invito del presidente Decaro, hanno aderito alla commemorazione delle vittime di questa epidemia, con la bandiera a mezz'asta nelle sedi municipali, osservando tutti insieme un minuto di silenzio indossando la fascia tricolore davanti al proprio Comune". Lo afferma il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra, sulla commemorazione di oggi per le vittime dell'epidemia da coronavirus.

"Un gesto simbolico -continua- per essere vicini in queste settimane e giorni davvero difficili e drammatici, nei quali le nostre comunità sono provate da un'epidemia che non ha precedenti. Un gesto con il quale abbiamo anche voluto onorare gli operatori sanitari, e tutti coloro che con il loro lavoro, la loro dedizione ed il loro impegno consentiranno alla nostra Regione e all'Italia intera di superare questa terribile prova e riprendersi il futuro".