Coronavirus: F. Sala, 'spostamenti cittadini lombardi in calo al 36%'

31 marzo 2020 a

a

a

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - "La mobilità rispetto alle settimane precedenti cala sempre di più come si evince dai dati. Gli spostamenti sono diminuiti in media di 6-7 punti nei giorni feriali e 10 punti in meno nel weekend”. Lo afferma il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, sul monitoraggio della mobilità dei cittadini lombardi effettuata in collaborazione con le compagnie telefoniche che rilevano i cambi di celle alle quali si agganciano gli smartphone quando le persone sono in movimento.

"Le misure di contenimento hanno fatto sì che la mobilità sia scesa: domenica scorsa avevamo il 28% di mobilità rispetto a un giorno normale e quindi è andata molto bene. Mentre lunedì per le attività produttive siamo andati al 42%, un dato in linea con quello della settimana scorsa", ha spiegato.

“Le misure stanno producendo effetti positivi - ha concluso- e come vediamo dai numeri i lombardi sono estremamente attenti e rispettosi dei divieti e delle restrizioni. Serve un ulteriore sforzo e fare il possibile per rallentare ancor di più il pericolo dei contagi".