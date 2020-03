Lombardia: in Consiglio regionale approvati provvedimenti urgenti e indifferibili (2)

31 marzo 2020 a

a

a

(Adnkronos) - All'interno dello stesso provvedimento, via libera a un emendamento dell'assessore Davide Caparini che consente agli agriturismi in Lombardia, per la durata dello stato di emergenza Covid 19, di svolgere l'attività di ristorazione in “modalità con consegna a domicilio”, in deroga alla disciplina regionale che consentiva fino ad ora a ciascun agriturismo di svolgere attività di ristorazione solo per il consumo sul posto.

Il provvedimento approvato stabilisce inoltre che le donazioni effettuate sull'apposito conto corrente regionale istituito e destinate alle strutture sanitarie e a tutto il personale che in questi giorni sta combattendo la battaglia per curare i cittadini e contrastare il Covid-19, saranno utilizzate per acquisizioni di beni e servizi necessari alle strutture del servizio sanitario regionale, nonché alla realizzazione di interventi da parte della protezione civile per fronteggiare l'emergenza.

Il Consiglio regionale ha infine differito dal 30 aprile al 31 maggio il termine entro cui approvare lo schema di rendiconto del Consiglio regionale da parte dell'Ufficio di Presidenza.