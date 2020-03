Lombardia: in Consiglio regionale approvati provvedimenti urgenti e indifferibili (6)

31 marzo 2020 a

(Adnkronos) - La seduta di oggi si è svolta secondo una modalità eccezionale che, nel rispetto del regolamento e delle norme vigenti, è stata sperimentata per la prima volta nella storia del Consiglio regionale della Lombardia, sul modello seguito da Camera e Senato in occasione del voto sullo scostamento del deficit. Ogni gruppo è intervenuto con la metà dei suoi consiglieri, così da garantire la presenza in aula di 41 componenti, in proporzione alla consistenza dei gruppi.

L'esame dei provvedimenti ha visto la condivisione e l'approvazione anche di diversi emendamenti e ordini del giorno presentati dai gruppi di minoranza.

All'ingresso a Palazzo Pirelli, consentito solo da via Fabio Filzi, tutti i consiglieri regionali e il personale autorizzato sono stati sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e hanno ricevuto in dotazione gli strumenti di protezione personale come mascherina e guanti in lattice monouso.