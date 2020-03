Lombardia: in Consiglio regionale approvati provvedimenti urgenti e indifferibili (3)

31 marzo 2020 a

(Adnkronos) - Approvata a maggioranza la nuova legge regionale che, recependo le indicazioni legislative nazionali, stabilisce le modalità di assegnazione delle grandi concessioni idrolettriche e che indica le procedure con le quali la Regione effettuerà l'assegnazione delle concessioni alla loro scadenza, definendo i valori dei canoni fissi e dei canoni variabili. Come spiegato dall'assessore regionale Massimo Sertori e dal relatore Riccardo Pase (Lega), la norma regionale disciplina i requisiti per poter partecipare ai bandi di gara e i criteri di valutazione per la scelta del concessionario, che tengono conto di aspetti economici e progettuali.

Nei criteri di valutazione, tra gli altri, sono individuati e inseriti gli interventi di efficientamento degli impianti, di compensazione paesaggistico e territoriale, capacità gestionali, compensazioni di carattere sociale, formativo e occupazionale dei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani.

La legge regionale prevede inoltre una serie di obblighi nella gestione futura: tra questi l'utilizzo delle acque invasate per sostenere le portate dei corsi d'acqua, i livelli dei laghi ai fini ambientali e agricoli o per fronteggiare le eventuali situazioni di crisi idrica, e il riassetto territoriale e viabilistico. Molti dei criteri e degli obblighi sono riferiti ai bacini idrografici sui quali insistono le centrali.