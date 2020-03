Lombardia: in Consiglio regionale approvati provvedimenti urgenti e indifferibili (5)

31 marzo 2020 a

(Adnkronos) - Il documento è stato sviluppato in attuazione della legge regionale n°25 del 7 ottobre 2016, e indica gli indirizzi strategici per il prossimo triennio: il programma triennale, di competenza del Consiglio regionale, verrà attuato tramite piani annuali di competenza della Giunta, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

Il presidente della Regione Attilio Fontana è intervenuto in aula per un aggiornamento sulla situazione legata all'emergenza creata dal Covid-19 in Lombardia. Dopo la relazione die Fontana, sono intervenuti nell'ordine Michele Usuelli (+Europa – Radicali), Viviana Beccalossi (Gruppo Misto), Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti), Gianluca Comazzi (Forza Italia), Dario Violi (M5Stelle), Giacomo Cosentino Basaglia (Lombardia Ideale), Gianantonio Girelli (PD) e Emanuele Monti (Lega).

A mezzogiorno il presidente Alessandro Fermi ha sospeso i lavori della seduta di Consiglio regionale per un breve momento di riflessione e cordoglio. A Palazzo Pirelli le bandiere sono state poste a mezz'asta, nel rispetto di quanto predisposto dalla Prefettura, che ha condiviso le iniziative di Anci e della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali su indicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri: sul trittico nell'aula del Consiglio regionale sono stati posizionati nastri neri per segnare a lutto le bandiere.