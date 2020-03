Mantova: tenta di violentare una ragazza, arrestato

31 marzo 2020 a

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Mantova un uomo, un cittadino ivoriano di 28 anni, per aver cercato di violentare una ragazza di 19 anni. La giovane era appena rientrata in giardino dopo aver portato a spasso il cane, quando l'uomo l'ha buttata a terra e l'ha bloccata. Il padre della ragazza, sentite le urla della figlia, è corso in giardino e ha fatto fuggire l'aggressore. La polizia è riuscita a bloccare il 28enne, pregiudicato per reati di natura sessuale e per spaccio di droga e ospitato in una struttura per richiedenti asilo, e lo ha arrestato.