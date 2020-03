Coronavirus: esposto Codacons su presentazione ospedale Fiera Milano

31 marzo 2020 a

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Il Codacons presenterà un esposto alla Procura di Milano per il mancato rispetto delle distanze di sicurezza in occasione della presentazione del nuovo ospedale alla Fiera di Milano. "Apprendiamo dalla stampa l'incredibile vicenda relativa all'inaugurazione del nuovo ospedale costruito presso la FieraMilanoCity, in cui, dopo la conferenza stampa, nessuno dei presenti ha rispettato le distanze di sicurezza", si spiega dall'associazione dei consumatori.

"Quello che doveva essere un momento di grande felicità e orgoglio lombardo e nazionale si è però trasformato in un evento surreale, dove in barba alle regole anti-assembramento si formavano gruppetti molto affollati di persone. Una vicenda di gravissima mancanza di rispetto non solo per i giornalisti ma per tutti i cittadini, costretti a casa da settimane, a rispettare regole rigorose e giuste per contenere il contagio, mentre la gente muore succede anche questo", si sottolinea dal Codacons.