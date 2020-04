Coronavirus: in Sicilia vittime salgono a 88, ricoverati 568 pazienti e 86 guariti

01 aprile 2020 a

Palermo, 1 apr. (Adnkronos) - Sono 88 le vittime del Covid-19 in Sicilia, sette in più rispetto a ieri. Nel consueto aggiornamento fornito dalla Presidenza della Regione siciliana e trasmesso all'Unità di crisi nazionale, però, anche il numero dei guariti fa registrare il segno più: sono complessivamente 86 (12 in più rispetto a ieri). Attualmente negli ospedali dell'Isola sono ricoverati 568 pazienti (-7 rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva, mentre 976 (+59) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.