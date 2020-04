Coronavirus: prefetto Lodi guarito, negativo ai tamponi

01 aprile 2020 a

Milano, 1 apr. (Adnkronos) - Il prefetto di Lodi, Marcello Cardona, è guarito dal coronavirus ed è rientrato oggi nel suo alloggio in Prefettura dopo essere stato ricoverato venti giorni all'ospedale San Raffaele di Milano. Lo comunica la Prefettura di Lodi. Il prefetto "si è completamente ristabilito e i tamponi di controllo effettuati risultano negativi al Covid", si spiega.

Cardona ha ringraziato tutto lo staff medico e paramedico dell'Ospedale di Lodi e del San Raffaele di Milano e l professor Zangrillo, "per il lavoro e l'impegno quotidiano per la cura di tutti i pazienti colpiti da Covid-19 ed ha poi rivolto un pensiero alle famiglie e in ricordo delle vittime del virus".