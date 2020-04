Coronavirus: sindaco Palermo a cittadini, 'restate a casa o responsabili di strage'

01 aprile 2020 a

a

a

Palermo, 1 apr. (Adnkronos) - "Obbedite e restate a casa. Il ministro dell'Interno ha corretto la circolare specificando che non è cambiato l'ordine di restare a casa. Il ministro della Salute ha prorogato sino al 13 aprile lo stato di emergenza in tutta Italia". Lo dice in un video il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, spiegando che "a Palermo, in Sicilia dobbiamo evitare la strage che si sta verificando in altre città e in altre regioni d'Italia. Seguite le indicazioni del presidente della Regione – aggiunge rivolto ai palermitani -, restate a casa, ne va della vita vostra e dei vostri cari. Altrimenti sarete responsabili di un vero e proprio omicidio di massa".